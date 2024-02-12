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AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM’deki yoğun yasama ve yurt dışı çalışmaları arasında 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimleri için de saha çalışmalarına hız verdi. 4 günde 6 ilçeyi dolu dolu ziyaret eden Milletvekili Canbey; “31 Mart için hedefimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere 21’de 21 yapmak. Çünkü Balıkesirli hemşehrilerimiz bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir.” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Geçen hafta perşembe günü TBMM Genel Kurul çalışmalarının tamamlanmasının ardından soluğu Balıkesir’de alan Dr. Mustafa Canbey, cuma günü Edremit ilçesini, cumartesi günü İvrindi ve Balya ilçelerini, pazar günü Karesi ve Altıeylül ilçelerini, pazartesi günü Burhaniye ilçesini ziyaret etti. İlçe ziyaretlerinde AK Parti ilçe teşkilatlarıyla ve hemşehrileriyle buluşan, esnafları tek tek ziyaret eden Milletvekili Canbey; “31 Mart için hedefimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz olmak üzere 21’de 21 yapmak. Çünkü Balıkesirli hemşehrilerimiz bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir. Seçimlere 49 gün kaldı. Bu 49 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Adaylarımızla birlikte kapı kapı, hane hane gezeceğiz. Hata varsa düzelteceğiz, sıkıntı varsa gidereceğiz. Ama tüm hemşehrilerimizin gönlünü alacağız. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliğidir.” ifadelerini kullandı.

EVLATLARIMIZA DAHA MÜREFFEH VE DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE BALIKESİR BIRAKMAK İÇİN

AK Parti olarak 21 yılda Balıkesir’e kazandırdıkları yatırım, hizmet, proje ve eserlerin gelecek için somut bir delil olduğunu ifade eden Dr. Mustafa Canbey; “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Yücel Yılmaz ve tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte şehrimizin eksiklerini giderme, ihtiyaçlarını karşılama, sorunlarına çözüm bulma noktasında çok daha fazlasını yaptığımızı ve yapacağımızı hemşehrilerimiz zaten biliyor. Bizim siyasetteki gayemiz, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz aziz hemşehrileirmize aşkla hizmettir. 20 ilçemizin tamamı bizim nazarımızda aynıdır ve eşittir. Biz Balıkesir’imizi bir bütün olarak kalkındırmanın, büyütmenin, yüceltmenin çabasındayız. Tüm bu mücadeleyi koltuk veya siyasi ikbal uğruna değil, evlatlarımıza daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye ve Balıkesir bırakmak için yapıyoruz.” dedi.