Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ‘Candan Belediyecilik’ anlayışının bir gereği olarak, hizmet yolculuğunun ilk basamağında yer alan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek samimi bir toplantı gerçekleştirdi.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ büyükşehir Belediyesi’nin daire başkanları tek tek söz alarak kendilerini tanıttılar ve yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdiler. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Salih Uğur Alver, daire başkanlığı olarak her zaman muhtarlarla iletişim halinde olduklarını dile getirdi, daire başkanlığının yapısı ve işleyişi ile muhtarlardan gelen talep ve isteklerin en kısa sürede yerine getirilmesi adına yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirmede bulundu.

Her fırsatta, ‘Herkesin, her kesimin ihtiyaçlarına duyarlı belediyecilik’ vurgusuyla toplumun tüm kesimlerine kucak açan, ‘Tekirdağ gibi Candan’ sloganı doğrultusunda yaptığı çalışmalarla Tekirdağlıların gönüllerinde taht kuran Başkan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Salonu’nda geniş çaplı katılımla gerçekleştirilen toplantıda diyaloğun önemine vurgu yaptı, hizmetlerin vatandaşa en hızlı ve en verimli şekilde ulaştırılması sürecinde muhtarların üstlendiği rolün son derece değerli olduğunun altını çizdi.

CANDAN BAŞKAN: “MUHTARLARIMIZ, DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞI, HİZMETİN İLK DURAĞIDIR”

Muhtarların, Demokrasinin temel taşı olduğunu dile getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, “Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olarak mahallelerimizin sesi ve temsilcisi konumundalar. Biz de bu doğrultuda hizmet yolculuğumuzun ilk basamağında yer alan mahalle muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. Muhtarlarımız, Demokrasimizin temel taşı, vatandaşa hizmet yolunda bizim en değerli yol arkadaşımızdır. Köy ve mahallelerin gerçek temsilcileri, demokrasi zincirinin ilk halkası, yerel yönetimlerin kurucu unsuru olan muhtarlarımızın, hizmetlerin vatandaşa ulaşma noktasında üstlendiği rol yadsınamaz. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Bu iletişimi daha da ileri noktaya götürmek, geri bildirimi hızlandırmak ve ortak çalışma ile en iyi en doğru hizmeti en çabuk şekilde mahallelerimize götürme adına Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Muhtarlarımız mahallelerde bizim gözümüz, kulağımız durumundalar. Sorunları yerinde ilk tespit eden sizlersiniz. Dolayısıyla sizi dinlemeden bir şeyler yapabilmemiz çok zor. Sizin talepleriniz, öneri ve beklentileriniz bizim için son derece önemli çünkü biliyoruz ki muhtarlarımız vatandaşlarımızla bizim aramızda köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşımız ilk iş olarak muhtarlarımızın kapısını çalmaktadır. Dolayısıyla muhtarlarımızla her zaman iletişim halinde olacağız. Halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğiz.

“MUHTARLARIMIZIN YOL GÖSTERİCİLİĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Muhtarlarımızın kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmaları gerekiyor. Tekirdağ hızla nüfusu artan bir kent. Artan nüfusla birlikte sorunlar da artıyor. Bu sorunların çözümü için de muhtarlarımızla güçlü bir iletişim ve muhtarlarımızın yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Kapımız her zaman açık olacak. Sık sık muhtarlarımızı mahallelerinde ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini ilk ağızdan öğreneceğiz ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Çözüm odaklı hizmet anlayışımızın temelinde muhtarlarımız olacak. Amacımız, belediye yönetimi ile mahalleler arasında daha sağlam bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturmak.

“YERÜSTÜ SU KAYNAKLARIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Kullandığımız suyun yüzde 89’unu yeraltından çıkarıyoruz. Suyun çıkarıldığı mesafede her geçen gün artıyor. Su kaynaklarımız hızlı bir şekilde tükeniyor. Acilen yerüstü su kaynaklarına, barajlara ihtiyacımız var. Su çıkarma ve iletme maliyetimiz çok yüksek. Bu anlamda hem altyapımızı güçlendiriyor hem de enerji maliyetini düşürme ve temiz enerji kullanma adına da Güneş Enerji Santralleri inşa ediyoruz. Ayvacık Barajı bu yılın sonunda tamamlanıyor. 21 km’lik iletim hattı için de ihaleye çıkıyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte Kapaklı ve Saray’ın su sorununu tamamen çözüme kavuşturacağız. Doğru planlamaya ve kaynaklarımızı doğru kullanmaya ihtiyacımız var. Bu konuda da öz varlıklarımızı artırma yoluna gittik ve 116 aracı bünyemize kattık. Vatandaşlarımızın ulaşım talepleri var. Hiçbir mahallemizde ulaşım sorunu kalmayacak. Geçtiğimiz günlerde 80 No’lu hattımızı devreye soktuk ve bu hattımız Kapaklı, Saray, Çerkezköy ve Süleymanpaşa arasında hizmet verecek. Hastalarımızın hastaneye ulaşması noktasında öğrencilerimizin üniversiteye ulaşması noktasında yaşanan sıkıntıları da ortadan kaldırmış olduk.

“11 İLÇEYE KREŞ YAPACAĞIZ”

Özellikle çalışan ailelerin en önemli isteklerinden biri de kreş yapılması idi. Bu noktada da önemli çalışmalarımız var. 11 ilçeye kreş yapmak için kolları sıvadık. Olabilecek en kısa sürede kreşlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sosyal desteklerimize başladık. Emekliye yıllık 12 Bin TL Pazar desteği, öğrencilerimize yıllık 12 Bin TL burs desteği uygulamamızı başlattık.

"VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU HERŞEYDEN ÖNEMLİ"

Halkın hür iradesi ile göreve gelen muhtarlarımızla her zaman birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Biz başarılı olursak kentimiz başarılı olur, kentimiz başarılı olursa halkımız mutlu olur. Vatandaşlarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Gücünü halktan alan halkçı belediyecilik anlayışıyla dürüst, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. 6 ayda bir tüm sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacağız. Halkımızın desteği ve güveni bize çalışma motivasyonu ve güç veriyor. Şehrimizi ve geleceğimizi her alanda güçlendirmek, daha adil daha yaşanabilir daha güzel bir Tekirdağ için yola çıktık. Herkesin, her kesimin ihtiyaçlarına duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Mutlu, üreten, ürettiğinden kazanan, hak ettiğini alan bir Tekirdağ inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Otak aklı ve muhtarlarımızın bizi yönlendirmesini çok önemsiyoruz. Şimdi çok çalışma zamanı, halkımız bizden hizmet bekliyor. Tüm Türkiye’ye Tekirdağ modelini sunacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bugün burada, yanımızda olan olamayan, destekleri ve iyi dilekleri ile bize güç veren, demokrasimizin temel taşı olan siz değerli muhtarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Toplantıda, mahallelerdeki güncel sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi, çözüm önerileri üzerinde iş birliği ve koordinasyonun artırılması için yoğun bir fikir alışverişi yapıldı. Muhtarların belediye hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında daha etkin rol alması için atılacak adımlar da masaya yatırıldı.

Başkan Yüceer, konuşmasının ardından toplantıya katılan mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi, notlarını aldı. Yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplu fotoğraf çekimi ile sona eren toplantının ardından Başkan Yüceer mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi.