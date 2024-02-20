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Başarılı sanatçılardan Candaş Uzun "Anla " isimli yeni çıkardığı şarkısı ile müzik listelerine bende varım dedi.İSTANBUL (İGFA) - Farklı tarzı ve etkileyici sözleri ile sevenlerini yeni şarkısı " Anla " ile oldukça heyecanlandıracak olan Candaş Uzun " İnandığın, güvendiğin insanlar hayatından gider. Yalnızlaştırılırsın ve o an anlarsın ki sadece en sevdiğin kalır yanında, ona sarılırsın " diyerek sarkısından kısaca bahsetti. Sözü ve Müziği Candaş Uzun, Düzenlemesi Albin Hasani,Klip yönetmenliği ise Serhat Güldük'e ait olan şarkı Müzik On Air etiketiyle tüm platformlarda yayınlandı.Candas Uzun " Şarkısı için çok olumlu tepkiler aldıgını , şarkısını sosyal medyadan paylaşımların kendisini mutlu ettiğini yeni sarkısının sevenlerinin desteği ile hak ettiği yerde olacağını" belirtti.