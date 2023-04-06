Çankırı’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak malzemeler ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde kent merkezinde bir ikamet ve bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 bin 480 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 2 bin 500 adet boş sigara paketi, 13 adet sentetik ecza hapı, 20 adet değişik boyutlarda bronz sikke, 3 adet kapak benzeri tarihi eser niteliğinde obje, ve 1 adet kafası ve gövdesi ayrı olarak küçük heykel ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs hakkında adi işlem başlatıldı.