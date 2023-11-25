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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Caz Gecelerine bir yenisini daha ekledi. Salı akşamı verilen konserin girişinde uzun kuyruklar oluşturan sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Cansu Nihal Akarsu Quintet çeşitli dönemlerden caz bestecilerinin eserlerinden oluşan repertuvarıyla dinleyicileri adeta büyüledi. Türkiye’nin en başarılı caz müzisyenlerini bünyesinde barındıran grup; piyanoda Can Çankaya, davulda Turgut Alp Bekoğlu, gitarda Onur Aymergen, bas gitarda Caner Üstündağ ve solist Cansu Nihal Akarsu’dan oluşuyor.

Müzisyenler, konser boyunca bol bol solo çaldı, adeta sololarla birbiriyle keyifle atıştı. Bu şekilde eserleri sadece icra etmekle kalmayıp aynı zamanda yeniden yorumladılar. Çalınan sololar dinleyicilerin konser boyunca ilgisini diri tuttu. Konserin sonunda uzun neredeyse tüm salonca ayakta alkışlanan grup, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gelecek programda Eylül Ergül With String Yusuf Gençay Project 5 Aralık akşamı Sanat ve Kültür Sarayı (Opera) binasında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.