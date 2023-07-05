Cansuyu Yardımlaşma ve Danışma Derneği Kayseri Temsilcisi Ahmet Karagöz, “Cansuyu ekipleri olarak, bu yıl kurban bayramında da kendilerine emanet edilen kurban vekaletlerini başta ülkemizde deprem bölgesi olmak üzere, Afrika, Asya ve orta doğu ülkelerinde mazlum ve muhtaçlara ulaştırdı.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ahmet Karagöz, “20 ülkede gerçekleşen kurban organizasyonunda 3 milyon aileye kurban eti ulaştırıldı. Türkiye’de kesilen kurbanlarımızın dağıtım organizasyonu depremden etkilenen 11 ilimizde yapıldı. 50 bine yakın kurbanlık hayvan deprem bölgesi başta olmak üzere Afrika, Asya, Filistin kampları, Lübnan kampları ve Gazze gibi yerlerde toplam 20 ülkede kesildi ve yaklaşık 3 milyon aileye bağışçılarımızın emanetleri ulaştırıldı. Cansuyu ekipleri olarak bu yıl deprem bölgesine yönelik özel çalışma yürütüldü. Türkiye için verilen kurban vekaletleri Mersin ilimizde kesilerek, felaketten etkilenen 11 ilimizde sistematik bir şekilde dağıtımı yapıldı.” şeklinde konuştu.

Karagöz, “Kayseri Cansuyu yardımlaşma ve dayanışma derneği temsilciliği olarak 2023 yılı kurban organizasyonumuzda, geçen sene yapılan kurban bağışlarının tam iki katı bağış yapıldı. Bir kez daha Kayserimizdeki hayırsever vatandaşlarımıza sizlerin aracılığı ile teşekkür etmek istiyorum. Rabbim kesilen kurbanlarımızı kabul eylesin.” ifadelerini kullandı.