Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, açılışına sayılı günler kalan Çardak Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde incelemede bulundu. Renkli görüntülerin yaşandığı incelemede Başkan Zolan isabetli basketbol atışlarıyla dikkat çekti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçici kabulü yapılan, kısa süre sonra ise açılışı gerçekleştirilecek olan Çardak Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde incelemede bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, AK Parti Çardak İlçe Başkanı Özgür Aksöğüt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre tesisi inceleyen Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler daha sonra spor salonunda bulunan basketbol sahasında potaya atışlar yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı incelemede Başkan Zolan’ın isabetli basketbol atışları dikkat çekti. Başkan Zolan’ın isabetli atışları alkışlarla tebrik edildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan spor tesislerine, ulaşımdan kırsal alan desteklerine sayısız hizmet gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, birlik ve beraberlik içinde geleceğe eserler bırakmaya devam edeceklerini belirtti. Çardak ilçesinin güzelliğine güzellik katacak kapalı spor salonu ve gençlik merkezinin ilçeye çok yakışacağını vurgulayan Başkan Zolan, “2014 yılında verdiğimiz ve ‘Şehir merkezimizde ne varsa ilçelerimizde de o olacak’ sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimize, mahallelerimize aynı anlayışla hizmet ediyoruz. İnşallah kısa süre sonra geçici kabulü yapılan bu güzel tesisimizin açılışını hep beraber yapacağız. Şimdiden Çardak ilçemize, Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.