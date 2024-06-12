Mavi, sürdürülebilir bir doğa için gönüllülük bilincini geliştirmeyi amaçladığı İndigo Turtles projesiyle Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını korumaya devam ediyorANTALYA (İGFA) - Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), 25 yılda 1.3 milyonun üzerinde Caretta Caretta’yı denizle buluşturarak Akdeniz’e hayat verirken, Mavi de Indigo Turtles projesi de 11 yıldır bu zorlu yaşam mücadelesine destek veriyor.

Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünün 3’ü Akdeniz'de yaşarken, 2’si düzenli olarak Akdeniz ve Türkiye kıyılarında yumurtluyor. EKAD, 120 milyon yıldır yaşayan ve Akdeniz faunasının doğal bir parçası haline gelmiş Caretta Caretta ve Chelonia Mydas deniz kaplumbağalarını korumak için çalışmalarını Akdeniz’in en büyük yuvalama alanı Belek’te sürdürüyor. Yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan yavru kaplumbağaların, ortalama yüzde 50’si denize ulaşabiliyor ve bunu başaranların sadece binde 2-3’ü erginliğe ulaşabiliyor.

2023 YILINDA DENİZE ULAŞAN YAVRU SAYISI 80 BİNİ AŞTI

EKAD’ın her sene Haziran-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra, Mavi çalışanları, müşterileri, bursiyerleri ve takipçileri de katılıyor. Gönüllü gençler sahilde kamp kurarak, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak ve yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.

Biyoçeşitlilik ve gönüllülük konusunda önemli bir farkındalık yaratan proje kapsamında koruma çalışmaları başladığında bölgede sadece 350 yuva varken, bu sayı bugünlerde 2 bin 350’ye ulaştı. 2023 yılında denize ulaşan yavru sayısı 80 bini aştı.