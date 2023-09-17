Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nü, (MSK) sezonun ilk maçında yalnız bırakmadı.MERSİN (İGFA) - Sezona iyi bir şekilde hazırlanan ve yenilenen kadrosuyla sahalara inen MSK, ligdeki ilk maçında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Edip Buran Spor Salonu'nu dolduran Mersinli taraftarlarla birlikte maçı izleyen Başkan Seçer, temsilcimize tribünden destek verdi.

Maçı Başkan Seçer ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Emre Yılmaz, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Ali Üngün ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları izledi.

Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Carettalar, 109-87 skorla sezona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı.