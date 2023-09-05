Cargill ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ayda bin 500 aileye gıda, kişisel bakım, temizlik ve yem ürünlerini ücretsiz ulaştıracak Adıyaman Destek Market’i hayata geçiriyorADIYAMAN (İGFA) -Cargill, Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerine destek için seferber oldu.

Bölgenin toparlanma sürecine girdiği şu günlerde Cargill, daha uzun soluklu bir iş birliğinin parçası olarak TİDER ile birlikte Adıyaman Destek Market’i kurarak bölge sakinlerine yardım için bir adım daha atıyor.

Eylül ortasında faaliyete geçmesi planlanan Adıyaman Destek Market, her ay 1.500 aileye destek olacak.

Yetkililer tarafından belirlenen hak sahipleri, belirlenen alışveriş limitlerine göre temizlik ve kişisel bakım ürünlerini alırken, gıda ihtiyaçlarını da karşılayabilecek. Hayvan besleme ürünlerinin de bulunacağı markette, ofis ve depo alanının yanı sıra gıda bankasının yönetiminde günlük kullanım için çeşitli ulaşım araçları yer alacak.

Gıda Çözümleri META Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Adıyaman merkezde kuracağımız market ile mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu etkinin zamanla artacağını umuyoruz” dedi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ise “Depremzedelere destek amacıyla böylesi anlamlı ve büyük bir projeye katkı sağlayan Cargill’e minnettarız. Uzun yıllardır Cargill'le yan yana yürümekten mutluyuz” diye konuştu.