Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.ANKARA (İGFA) - Cari işlemler hesabı, Eylül ayında 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.

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Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, Eylül ayında3 milyar 657 milyon dolar olurken, bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.