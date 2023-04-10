Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Çark Caddesi’nde başlattığı ve son rötuşların yapıldığı rekreasyon çalışması kapsamında bölge, kentte bir ilk olan ‘baskı asfalt’ uygulaması sonrası estetik bir görünüme kavuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin simgesi olan sosyal donatı alanlarına çok özel dokunuşlar yapıyor.

Bir süredir devam eden Çark Caddesi'ndeki trafiğe açık bölümdeki rekreasyon çalışmasında ise önemli bir aşamaya gelindi. Kırılan kaldırımların yerine bisiklet yolu, kaldırım ve peyzaj alanları oluşturuldu. Ayrıca yolun karşısına ise desenli taşlarla bir yürüyüş yolu inşa edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapılan son işlemler olan dekoratif aydınlatma ve baskı asfalt uygulamalarını yerinde inceledi. Yüce, baskı asfalt işleminin Sakarya’da ilk kez uygulandığına ve yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu belirtti. Fen İşleri Dairesi, Park Bahçeler Dairesi ve YOLBAK ekiplerinin ortak çalıştığı bölgede sıcak asfalta desenler uygulandı ve sonrasında boyama işlemi gerçekleştirildi.

PROJENİN EN DİKKAT ÇEKEN BÖLÜMÜ

Kırmızı detaylarıyla dikkat çeken yol, projenin görsel olarak en zengin bölümü oldu. Dr. Nuri Bayar Ortaokulu ve Sakarya Millet Bahçesi arasındaki bölüm, trafikte yalnızca Adapazarı’na geliş yönüne açıldı. Tek şerit yol haricindeki bölümler ise sosyal donatı alanına dönüştürüldü. Yeşil peyzaj alanları, mavi yolu, desenli taşları ve yarım asırlık çınar ağaçlarıyla şehrin yeni buluşma noktasına son dokunuş ise dekoratif aydınlatma ile yapılacak.

“MERKEZİ ÇARK İLE BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ”

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da yeni bir projenin daha heyecanını yaşıyoruz. Bu şehrin simgesi olan her noktaya önemli dokunuşlar yapıyoruz. Bu kez kent merkezini sosyal alan ile bütünleştirecek bir çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Çark Caddesi’nin trafiğe açık olan bölümünü Millet Bahçesi rotası ve merkez ile birleştirdik. Yürüyüş yolu, desenli taşları, peyzaj alanları, aydınlatması ve şehirde ilk kez uyguladığımız baskı asfalt işlemiyle burası bambaşka bir yer oldu. Sosyal yaşamın ve ticaretin merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Son rötuşlarımızı yapıyoruz, çok yakında inşallah hizmete açacağız” dedi.