Normal sıcaklığın 40 dereceye yaklaşacağı ve hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceyi bulacağı 26 Temmuz Çarşamba günü için vatandaşlara "Sağlığınız için güneşe maruz kalmaktan kaçının" uyarısı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Afrika sıcakları ve farklı sistemlerin etkili olmasıyla normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde 'pik' noktasını görmesi bekleniyor.

26 Temmuz Çarşamba günü ise yılın en sıcak günü olabilecek bir sistem etkili olması bekleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iklim değişkenliğini ve bölgede yaşanan mevsim normalleri dışındaki hareketleri araştıran ekiplerin vatandaşların dikkali olmaları konusunda uyardı.

Büyükşehir'den yapılan uyarıcı açıklamada, "Normal sıcaklığın 40 dereceye yaklaşması, hissedilen sıcaklığın ise 45 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlarımız özellikle bu tarihte güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalı ve mümkünse açık havada yapılacak işlerini ertelemeli. Sağlığımız yapacağımız işlerden çok daha önemli. Lütfen tedbirli olalım" denildi.