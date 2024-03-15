Yenilebilir ve sürdürülebilir çevre dostu projelerini hayata geçirmeye devam eden Melikgazi Belediyesi, yapımında sona yaklaştığı Çarşı Melikgazi projesinin çatısına GES kuracak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesisin çatısına kurulacak olan GES projesiyle birlikte tesisteki enerji girdisini azaltarak daha fazla katma değer üreteceklerini belirterek, "Kayseri'de ilklerin belediyesi olmaya devam ediyoruz. Hemen her alanda Melikgazi’mize ilk olma özelliği taşıyacak olan projelerimizi hayata geçirirken bu projelerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına önem veriyor ve birçok yerde de kullanıyoruz. Örnekleri sadece yurtdışında olan, tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacak olan Çarşı Melikgazi projemizde tamamlanma aşamasına geldik. Projemizin çatısına GES kurmak için ihalemizi yaptık. Montaj çalışmalarımız yakında başlayacak. Haftanın 7 günü açık olacak olan tesisteki elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması tesis giderlerinin azaltılması için önemli bir katkı sağlayacak. Yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarımızla birlikte çevre sağlığı korunması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve kurumsal karbon ayak izi salınımımızın azaltılmasına büyük katkı sağlayacak. Güneş enerji santrali, yapı mimarisiyle öne çıkan tesisin estetiğini bozmayacak şekilde tasarlandı. 188,1 kWp kurulu güce sahip olacak güneş enerji santralinde 342 adet 550 W gücünde fotovoltaik güneş paneli kullanılacak. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.