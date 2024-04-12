Giyim fiyatlarının son dönemlerde artmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çarşıdan alışveriş yapmayı tercih ediyor. Peki, çarşıdaki giyim mağazalarında giysi fiyatları ne kadar?MAHMUT VURAL - MERVE DENİZ EKİCİ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Kıyafetlerdeki fiyat artışlarından dolayı son zamanlarda vatandaşların alışveriş merkezleri dışında çarşıdaki giyim mağazalarını tercih ettikleri görülmekte. Peki, çarşıdaki giyim mağazalarında giysi fiyatları ne kadar?

ÇARŞI DAHA UYGUNA GELİYOR

Çarşılarda satılan kıyafetlerin markalardan biraz daha uygun olduğu görülüyor. Kabanların 350 liradan 1000 liraya kadar satışa sunuluyor. Kazak ve sweatshirtler 110, kısakollu tişörtler 200, eşofman altları ve kotlar 250, gömlekler 250, uzun kollu tişörtler 150 ila 200, kumaş elbiseler 99 ila 199, kumaş pantolonlar ise 250 liradan satılıyor. Çarşıda marka lakosların fiyatı ise 400 liradan satışa sunulduğu görüldü.