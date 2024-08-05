Castrol Ford Team Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası’nın 9. ayağı olan Finlandiya Rallisi’nde yetenekli pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener ile zirveyi zorladığı yarışı ikinci olarak tamamladı ve Türk bayrağını bir kez daha podyumda dalgalandırmayı başardı. Junior WRC sınıfında başarılı mücadelesine devam eden Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi, şampiyona klasmanında ise üçüncü sıraya yükselerek şampiyonluk şansını Yunanistan’da koşulacak Acropolis Rallisi’ne taşıdı.FİNLANDİYA (İGFA) - Otomobil sporlarında Formula 1’den sonraki en popüler yarışlardan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Türkiye’yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye’nin genç pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, çekişmeli bir mücadeleye sahne olan Finlandiya Rallisini ikinci sırada tamamladı. Junior WRC sınıfında yarışan ve başarılı bir performans sergileyen Ali Türkkan ve Burak Erdener, iki defa liderliğe yükseldikleri yarışta 2,1 saniye farkla yarışı ikinci sırada bitirdi ve podyumda Türk bayrağını dalgalandırma başarısı gösterdi. Yarışta birinciliği Avustralyalı Taylor Gill ve co-pilotu Daniel Brkic elde ederken Belçikalı pilot Tom Rensonnet ve co-pilotu Manon Deliot üçüncü sırada yer aldı.

Junior WRC’de henüz ilk sezonu olmasına rağmen liderlik mücadelesinin en güçlü adayı haline gelen Ali Türkkan ve Burak Erdener ikilisi elde ettikleri bu sonuçla şampiyona klasmanında üçüncü sırada yer alarak iddiasını şampiyonluk düğümünün çözüleceği Acropolis Rallisi’ne taşıdı. Türkiye’ye ilk ve tek Avrupa Ralli Şampiyonluğunu kazandırarak adını tarihe yazdıran Castrol Ford Team Türkiye, genç ve yetenekli pilotu Ali Türkkan ile bu yıl uluslararası arenada Türk bayrağını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

Castrol Ford Team Türkiye'nin pilot koçu ve koordinatörü olan şampiyon pilot Murat Bostancı, “Takım olarak 7’inci kez katıldığımız Finlandiya Rallisi Dünya Ralli Şampiyonası’nın en ünlü etaplarına ev sahipliği yapan ve en çekişmeli yarışı. Ekibimiz bu yarışı rahatlıkla kazanabilecek bir performans göstermelerine rağmen yarış kontrolünün talihsiz kararları sonucunda çok ufak farkla yarışı ikinci sırada bitirdi. Ralli sporunun zirvesi diyebileceğimiz bu noktada Türk bir ekip olarak genç pilotumuz Ali Türkkan‘la liderlik mücadelesi veriyor olmak takımımızın ve Türk ralli sporcularının geldiği seviyeyi gösteriyor.” açıklamalarında bulundu.

Castrol Ford Team Türkiye’nin Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi:

5-8 Eylül Yunanistan Acropolis Rallisi