Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 5 yılda 102 milyon 860 bin liralık yol yatırımının gerçekleştirildiği Çatalpınar’da 66 km yol asfalt ve beton yol konforuna kavuşturuldu.ORDU (İGFA) - Çalışmalarını sürdüren ekipler, Çatalpınar ilçesi Maden Mahallesinde de 4 km’lik güzergahta asfalt çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz yıllarda da 4 km’lik bölümünde çalışmaların tamamlandığı toplam 8 km’lik güzergah hem Fatsa-Korgan hem de Çatalpınar-Aybastı karayoluna bağlantı sağlıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Maden Mahallesi Muhtarı Cemalettin Ada ve vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

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Vatandaşlar, “2020 yılında 4 km’lik kısmı asfaltlanan yolumuzun kalan 4 km’lik bölümünde de çalışmalar tamamlandı. Güzel bir hizmet oldu, konfora kavuştuk. Tozdan, çamurdan kurtulduk. Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Kaynak: igf