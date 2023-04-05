“Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır.”

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in bu sözü üzerine uzun uzun düşünmek gerek ancak bunu yazının sonuna saklıyorum.

Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelmiş bulunuyoruz ve günlerin hızı, Aydın’ın rüzgarları ile yarışıyor sanki. Bir bakmışız, 14 Mayıs tarihi de göz açıp kapayıncaya kadar gelmiş. Bir bakmışız oylarımızı kutucuklara atmış, sayıma geçmişiz! Böyle deyince bile insanın kalbi Ramazan davulu gibi gümbür gümbür oluyor! Düşünsenize, biz böyle heyecanlanıyorsak milletin vekili olanlar, olmaya aday olanlar ne yapsın!

İftar sofraları bir başka

Bugünlerde belediyelerin düzenlediği iftarlarda binlerce vatandaş bir araya geliyor. Son yıllarda birbirimizden ne kadar ayrıldığımızı, muhabbetimizin ne kadar eksildiğini düşünürsek, bu sofraların kıymetini bilmemizde fayda var. Siz iftar etkinliklerine ne kadar katılıyorsunuz bilmiyorum ancak bu sofralarda yemek de sohbet de bereketleniyor. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hakkını teslim etmek lazım. Bakın Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda haftanın beş günü 5 bin kişilik yemek çıkıyor. O kadar iyi organize olmuş bir ekip var ki sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalarla diğer Büyükşehir Belediyelerine örnek teşkil ediyorlar.

Kent09.com.tr olarak biz de dün akşam Çakırbeyli’de düzenlenen iftar buluşmasındaydık. Yağmura rağmen Çakırbeyliler’in iftara katılımı görülmeye değerdi. Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu, elleriyle servis yaptığı Çakırbeyli halkıyla aynı sofraya oturdu.

Sosyal Belediyecilik kazanır

Açık söylemek gerekirse seçimlerin Ramazan ayının akabinde olması milletin sesini duyurmak için aday olan isimlerin önünde bir fırsattır. Bunu değerlendirirler ya da değerlendirmezler, orasını bilemeyeceğim. Bu alanda yapılan çalışmalar, illa ki karşılığını bulacaktır. Belki bu cihanda belki öbüründe.

Teşbihte hata olmaz. Ramazan’da oruç açtırana, seçimlerde öne geçmek de kolay görünüyor.

Öyle ya da böyle iftar sofraları her anlamda güzeldir. Bir çorba da doyurur insanı ancak maksat birlikte olmaktır. İftar sofralarında bir araya gelmek temennisiyle…

Birliğimiz, beraberliğimiz, ağzımızın tadı bozulmasın.

