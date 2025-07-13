Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Basketbol heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu’yla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana başarıdan başarıya koşan hem Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde hem de Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde şampiyon olma başarısını göstererek, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve geçtiğimiz sezon da süper lig için mücadele ettiği sezonda play-off yarı finaline kadar yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı heyeti, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Türkoğlu’yla buluştu.

Sadece ilçeye değil, bölgeye de basketbolu sevdiren Çayırova Belediyesi Basketbol takımını temsilen ziyarette, Çayırova Belediyesi Özel Kalem Müdürü Aydın Turan, Çayırova Belediyesi Basketbol Sportif Direktörü Turgay Çatalkol ve Çayırova Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Okan Gençoğlu yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na gerçekleştirilen ziyaret hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve misafirperverliği için sayın başkana teşekkür ediyor; Türk basketboluna sunduğu katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz” denildi. Çayırova’da basketbolun gelişimine dair görüş alışverişlerinin gerçekleştirildi ziyaret, günün anısına takdim edilen hediye ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.