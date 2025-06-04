Kocaeli'de Çayırova Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına devam ederek, kenti bayrama hazırladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı ilçe sakinlerinin yaklaşan Kurban Bayramı’nı keyifli bir şekilde geçirmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçedeki bayram hazırlıklarını artırdı. Kentin birçok noktasında, ilçe sakinlerinin bayramda sıklıkla ziyaret edeceği alanlarda çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ibadethanelerde Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışması yapıyor. Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamda ibadet edebilmesi için yapılan çalışmalarda, ibadethanelerdeki camlar, halılar ve ortak kullanım alanları temizleniyor.

MEZARLIKLAR ZİYARETE HAZIR

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki Akse Mezarlığı, Şekerpınar Mezarlığı ve Çayırova Belediyesi Yeni Mezarlık Alanı’nda detaylı temizlik çalışması yaparak, Kurban Bayram Arefesi’nde mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi. Kabir yerlerinde bakım, form budama ve detaylı temizlik yapılırken, çalışmalar ilçe sakinlerinden tam not aldı.

Bu arada vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda Çayırova Belediyesi, Kurban Bayramı Arefesi’nde kentin en işlek noktalarından olan Fatih Caddesi’nin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Çayırovalı hemşehrilerimizin bayram öncesi alışverişlerini rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için Fatih Caddesi, 5 Haziran Perşembe (Arefe Günü) 10.00 ile 23.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.