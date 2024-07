Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki can dostlarımıza destek olmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana sahiplendirme hizmeti veren merkez, 70 patili dostumuza yuva buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza yuva bulmaya devam ediyor.

Canlı odaklı hizmetin en güzel örneklerinden olan ve ‘Yaratılanı sev yaratandan ötürü’ anlayışıyla ilçedeki can dostlarımız için her şeyin düşünüldüğü merkezde kediler ve köpekler için her şey düşünülüyor. Sokak hayvanları için klinik, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanlarının yer aldığı, bununla beraber, hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi ve kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığı merkezde 7,5 aylık süreçte 70 can dostumuza yuva bulundu.

7,5 AYDA 70 CAN DOSTUMUZA YUVA

Bugüne kadar merkezde bulunan 32 kedi ve 38 köpek olmak üzere toplamda 70 can dostumuz, titiz bir süreç sonunda sahiplendirilerek, yeni yuvalarına uğurlandı. Can dostlarımızın tüm bakımları ve aşıları yapıldıktan sonra, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların, kedi veya köpeğe bakabilecekleri bir alan olup olmadığına dair araştırma gerçekleştiriliyor. Uygunluğu olan vatandaşlarla merkez arasında sahiplendirme formu oluşturulurken, daha sonrasında hayvan sahiplenen vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderilerek, takılan çiple beraber hayvanların kayıt altına alınması sağlanıyor. Merkezden yapılan açıklamada kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların Şekerpınar’da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurması gerektiği belirtildi.