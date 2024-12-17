Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nda temsilcimiz Çayırova Belediyesi, erteleme mücadelesinde MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü sahasında ağırlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlkan Karaman Sezonu’nda zirve için mücadele eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ertelenen 12. hafta karşılaşmasında, zorlu rakibi MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü sahasında ağırlayacak. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 7. sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 11 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunan MKE Ankaragücü’nü yenerek zirve takibini sürdürmek ve moral bulmak istiyor. Çayırova Belediyesi’nde sakatlıkları bulunan Jamari Traylor ve Mert Çevik forma giyemeyecek. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak erteleme haftası mücadelesinde tribünlerin dolu olması bekleniyor.

TÜM ÇAYIROVALI BASKETBOLSEVERLER DAVETLİ

Çayırova belediyesi-MKE Ankaragücü İkon Menkul arasında oynanacak müsabaka 18 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı TBF TV’den de canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ozan Gönen, Sertan Kırklar ve Barış Burak Durmuş hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda tüm Çayırovalı basketbolseverler bu zorlu müsabakada temsilcimize destek olmak için Çayırova Kapalı Spor Salonu’na davet edildi.