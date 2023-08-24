Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçında Pizza Lazza Harem Spor’u 83-78 mağlup etti.KOCAELİ (İGFA) -İki yılda iki şampiyonluk kazanarak, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Bu kapsamda dün sezonun ilk hazırlık karşılaşmasını oynayan Çayırova Belediyesi, rakibi Pizza Lazza Harem Spor’u 83-78 skorla mağlup etmeyi başardı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaya etkili başlayan temsilcimiz ilk periyodu 20-13 önde kapattı. Maçın ilk yarısı ise 33-35’lik skorla Harem Spor’un üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü çeyrekte de başa baş geçen oyunun ardından, dördüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, maçı 83-78’lik skorla kazanmayı bildi.

TRİBÜNLER DOLDU

Sebo Göndür, Ömercan Engin, Ercan Bayrak, Oğuz Savaş ve Serhat Uğur ilk beşiyle maça başlayan Çayırova Belediyesi’nde maçın en skorer ismi Kendall Smith oldu. 19 sayıyla takımın galibiyetine katkıda bulunan Smith’i, 15 sayıyla Oğuz Savaş takip etti. Öte yandan Çayırova Belediyesi basketbol takımının her an yanında olan Çayırovalılar, hazırlık maçı olmasına rağmen tribünleri doldurdu.

SEZON KURASI ÇEKİLDİ

Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın bu yıl mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi’nin de kurası çekildi.

Çayırovalılar sezonu 15-18 Eylül arasında Alagöz Iğdır deplasmanında açacak, iç sahadaki ilk karşılaşma ise 22-25 Eylül tarihleri arasında Kapaklı Spor’la olacak.