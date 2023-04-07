Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) U-16 futbol takımı adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırırken, ÇESK halk oyunları ekibi ise Okul Sporları Kocaeli 2.si oldu.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova’da sportif başarıların ardı arkası kesilmiyor.

Basketbol ve futbol başta olmak üzere birçok branşta madalya ve başarı rekorları kırarak sporda altın çağını yaşayan ÇESK kulübünde U-16 futbol takımı Kocaeli play off eleme turunda Körfez Belediye Hereke Yıldız Spor’u 3-1 yenerek Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

ÇESK futbol takımı şampiyona serüvenine U-16 Ligi K grubunda başladı. Grupta oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puanla namağlup şampiyon olan yeşil beyazlılar grup aşamasında 61 gol atarken kalesinde sadece 7 gol gördü. Bir sonraki aşamada U-16 play off A grubunda 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan Çayırova temsilcisi grupta 7 puanlı 3 takım olduğu için 2 eleme turu maçına daha çıktı.

İlk play off turunda İzmit Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup eden ÇESK U-16 takımı final maçında da Körfez Belediye Hereke Yıldızspor'u 3-1’lik skorla yenerek adını Türkiye Şampiyonası’na yazdırdı.