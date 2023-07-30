Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da yaşayan özel bireyler ve aileleriyle ‘Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği’ etkinliğinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya ve onlar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede yaşayan özel bireyler için birçok çalışmaya imza atan Çayırova Belediyesi, son olarak Gebze Teknik Üniversitesi Etkinlik Alanı’nda ‘Yaza Merhaba Engelsiz Pikniği’ programı gerçekleştirdi. İlçede yaşayan özel bireyler ve ailelerini buluşturan piknik programına katılım yoğun oldu. Özel bireyler kendileri için düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Doğanın da tadını çıkaran özel bireyler, program için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibine çok teşekkür etti. Engelsiz piknikte alana kurulan şişme oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlenirken, pikniğe katılan davetlilere yemek ikramı da gerçekleştirildi. Ayrıca pikniğe davetli özel bireyler ve aileleri için mini bir konser de verildi.

“ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ”

Bu özel programda, Çayırovalı özel bireyleri ve ailelerini yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, davetli hemşehirlileriyle yakından ilgilendi.

Özel bireyler için, bugüne kadar çok özel çalışmalara imza atan Başkan Çiftçi, piknik etkinliğinde Çayırova’da yaşayan özel bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Başkan Çiftçi, “Engelleri sevgi ile aşıyoruz ve Çayırova’da hayatı birlikte paylaşıyoruz. İlçemizde yaşayan özel bireylerimiz ve aileleriyle piknikte bir araya geldik. Onların mutluluğu için ne yapsak az” dedi.