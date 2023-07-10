Sosyal belediyecilikte örnek hizmetler yapan Çayırova Belediyesi rahatsızlığı bulunan vatandaşları hastanelere naklini gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Gönül kapılarını Çayırovalılara sonuna kadar açan ve sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede ihtiyacı olan herkese dokunmaya devam ediyor.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ilçede sergileyen Başkan Çiftçi, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların evde bakımını ve hastaneye ulaşımını sağlıyor. Başkan Çiftçi’nin talimatlarıyla harekete geçen Sosyal Yardım Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, rahatsızlığı bulunan Çayırovalılara, destek olmayı sürdürüyor. Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve rahatsızlığı bulunan ilçe sakinlerine; hasta nakil, hastane randevu, hasta yatağı desteği ve medikal malzeme desteği sağlamayı sürdürüyor.

HASTANE RANDEVU DESTEĞİ

Sosyal belediyecilikte örnek olan Çayırova Belediyesi, bu yılın ilk altı ayında 3 bin 462 Çayırovalıya hasta nakil hizmeti verdi. Vatandaşlarının hastalık söz konusu olduğunda her şekilde yanında olan Çayırova Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğü vasıtasıyla hasta nakil hizmetinin yanı sıra hastane randevu noktasında altı ayda 424 vatandaşa yardımcı oldu. Bununla beraber Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 66 kişiye hasta yatağı desteği sağladı. Ayrıca Ocak-Haziran döneminde 157 kişiye medikal malzeme desteği verildi.

İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla çalışmalarına dur durak devam eden Başkan Çiftçi, “Gönül ve makam kapılarımızı vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık ve Çayırovalı hemşehrilerimizle sıkı bir gönül bağı kurduk. İnsan odaklı çalışmalarımız doğrultusunda Çayırovalı vatandaşlarımızın her an yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.