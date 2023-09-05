Eylül ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla birlikte, Çayırova Belediyesi’ne, yaptığı hizmetler ve yatırımlarda kullanması şartıyla kaynak oluşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’ne yatırımları için yeni kaynak kazandırıldı.

Bugün gerçekleştirilen Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, hayırsever bir işadamı tarafından, belediye hizmetlerinde ve yatırımlarında satılıp kaynak olarak kullanılması şartıyla, arsa bağışı yapılmasına dair karar alındı.

Bu kararla birlikte hayırsevere ait arsa, Çayırova Belediyesi’ne, satılması şartıyla devredilecek ve elde edilen gelir Çayırova Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarda kullanılacak.