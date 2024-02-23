Türkiye Basketbol Ligi’nin 26. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, kendi evine Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler’i kendi evinde konuk edecek.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi’nin potadaki rakibi Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde tüm hafta boyunca zorlu mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, rakibini mağlup ederek geçtiğimiz hafta yaşadığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Çayırova Belediyesi’nde sakatlığı bulunan Ercan Bayrak bu mücadelede de forma giyemeyecek. Ligde aldığı 13 galibiyet 12 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 10 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 14. sırada bulunan rakibini yenerek, yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor.

HEDEF GALİBİYET

24 Şubat Cumartesi günü Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda saat 18.15’te oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi bekleniyor. TBF’nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı, Turgut Işık, Uğur Akyıldız ve Barış Burak Durmuş hakem üçlüsü yönetecek. Ligin ilk yarısında Ankara’da oynanan karşılaşmayı Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Koleji, temsilcimiz karşısında 86-73 kazanmayı bilmişti. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda tüm basketbolseverler, bu keyifli mücadeleyi izlemek için Çayırova Kapalı Spor Salonu’na davet edildi.