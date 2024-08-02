Çayırovalı çocukların ve gençlerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesine vesile olan Bilgievi Yaz Okulları’nda eğitim sona erdi. Yaz okulları boyunca talep ettikleri kurslarda eğitim alan çocuklar, tatillerine hem eğlence hem de eğitim kattı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların yarınlara daha güzel bir şekilde hazırlanması için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençler için Bilgievleri’nde yaz okulu eğitimleri başlatmıştı. 1 Temmuz’da başlayan dersler, 2 Ağustos Cuma günü sona erdi. Çayırova Belediyesi Bilgievleri Yaz Okulu eğitimleri kapsamında, ilçedeki minikler, Kur’an-ı Kerim, zeka oyunları, okuma-yazma, eğlenceli matematik, eğlenceli bilim, sokak oyunları, resim, bağlama, melodika, keman ve piyano kurslarından faydalandı. Bununla beraber LGS ve YKS’ye girmeye hazırlanan öğrenciler ise bilgievlerindeki yaz hazırlık kurslarıyla sınav maratonuna erkenden başladı. Çayırovalı çocuklar ve gençler, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerine imkan sağlayan kurslardan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Çayırova’da 8 farklı noktada bulunan ve tüm mahalle sakinlerinin faydalanabildiği bilgievlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi okulların açılmasıyla beraber başlayacak.

Kaynak: igf