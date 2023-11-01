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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kısa bir süre sonra hizmete açılacak olan Engelliler Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova ilçesinde yaşayan özel bireylerin her zaman destekçisi olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’ya kazandırdığı Engelliler Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, merkezde tamamlanmak üzere olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akse Mahallesi’nde yer alan ve kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek örnek projede iç tefrişat çalışmalarında sona gelindi.

Engelliler Merkezi’nde gerçekleştirdiği ziyarette merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, binadaki çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanarak, Çayırova Engelliler Merkezi’nin vatandaşların kullanımına açılacağını dile getirdi.

ÖZEL BİREYLER İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çayırova’da, büyük bir ihtiyaç olan Engelliler Merkezi’nde derslikler, eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, engelsiz kafeterya, kültür merkezi, atölyeler ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.