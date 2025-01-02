Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 19. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, lig lideri Esenler Erokspor’u sahasında konuk edecek.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’ndeki mücadelesine devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, 19. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. Ligde aldığı 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle sezona altıncı sırada devam eden Çayırova Belediyesi, 14 galibiyet ve 4 mağlubiyetle zirvede yer alan Esenler Erokspor’a karşı galibiyet arayacak. Hafta boyunca zorlu müsabakaya hazırlanan temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nde Mert Çevik ve Jamari Traylor dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

HEDEF GALİBİYET

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, 88-81’lik skorla mağlup ayrılmıştı. 03 Ocak Cuma günü saat 15.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı, Yarkın Keskin, Niyazi Yasin Kahraman ve Çağatay Taşkın hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi’nden mücadeleye ilişkin yapılan duyuruda, “Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın (03 Ocak 2025) 15.00’da oynanacak karşılaşmada salondaki yerini al takımına destek ol” denildi.