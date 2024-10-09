Türkiye Basketbol Ligi’nin beşinci hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol’a konuk olan Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleyi 77-80 kazanarak beşinci maçında dördüncü galibiyetini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’ndeki yeni sezonuna dolu dizgin devam ediyor. Ligin beşinci karşılaşmasında Gaziantep Basketbol’a konuk olan Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 77-80’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde maça Diante Watkins, Eray Aydoğan, Merthan Mutlu, Oğuzhan Kızıl ve Jamari Traylor beşiyle başlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk çeyreği 27-24 geride kapattı. Kısır geçen ikinci periyotta rakibinden daha üstün oyun oynamasına rağmen, skorda geride kalan Çayırova Belediyesi, ilk yarıyı da 36-34 geride tamamladı.

DİANTE WATKİNS’DEN 33 SAYI

Üçüncü çeyrekle birlikte üstün oyununu daha da artıran Çayırova Belediyesi, Diante Watkins ve Jamari Traylor’un üstün oyunlarıyla üçüncü çeyrekte 9 sayı öne geçse de son çeyreğe 56-57 önde girdi. Karşılıklı bulunan basketlerle birlikte son 1.24’e 77-80 önde giren Çayırova Belediyesi, maç sonunda iyi savunma yaparak rakibine skor şansı vermedi ve zorlu müsabakadan 77-80 galip ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 33 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla Diante Watkins olurken, Jamari Traylor’un 23 sayı 7 ribaundu, Hamit Sezaver’in 9 sayısı ve Koray Çekici’nin 7 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Çayırova Belediyesi, bir sonraki karşılaşmasını 13 Ekim Pazar günü saat 18.30’da PizzaBulls Cedi Osman Basketbol’a karşı evinde oynayacak.