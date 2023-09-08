Çayırova Belediyesi, ilçeye kazandıracağı 10 yeni halı saha için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce tamamlanan 2 halı sahayla birlikte ilçeye toplamda 12 yeni halı saha kazandırılmış olacak.KOCAELİ (İGFA) - Spor kenti Çayırova, halı sahalarla donatılıyor. İlçedeki çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren ve bu bağlamda ilçeye yeni spor alanları kazandırmaya tüm hızıyla devam eden Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde 10 yeni halı sahanın yapımını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Daha önce ilçe genelinde 2 halı saha yapılmış ve Çayırovalı gençlerin hizmetine sunulmuştu. Başlatılan yeni çalışmayla birlikte ilçeye 10 yeni halı saha daha kazandırılacak ve bu dönemde Çayırova’ya 12 yeni halı saha inşa edilmiş olacak. Cemal Murat Parkı’nda inşaatı devam eden halı saha bitme aşamasına gelirken, Şekerpınar Stadı arkası, Kuştepe Stadı arkası ve Akse Mahallesi 555. Sokak’ta devam eden halı saha inşaatlarında hummalı bir çalışma hâkim.

TOPLAMDA 8 BİN 800 METREKARE SPOR ALANI

Çayırova’yı spor kenti yapacak çalışmaları hayata geçiren Çayırova Belediyesi’nin daha önce inşa ettiği 20x10 metre ve 20x30 metre halı sahalara ilave, yeni inşa edilecek 20x40 metre ebatındaki 10 yeni halı sahalarla birlikte ilçede toplamda 8 bin 800 metrekare spor alanı oluşturulacak. Gençlerin ve çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için spora büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni halı sahalarla ilçenin spor altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.