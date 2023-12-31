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Türkiye Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni konuk eden Çayırova Belediyesi, zorlu mücadeleden 96-94 galip ayrılmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, son altıncı maçında beşinci galibiyetini Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında aldı. Başantrenör Musa Enes Akdilek’in öncülüğünde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Çayırova Belediyesi, mücadeleye Phill Greene, Serhat Uğur, Diante Watkins, Tolga Kaan Birer ve Ercan Bayrak beşiyle çıktı. İlk periyotta oyundaki üstünlüğünü ortaya koyan Çayırova Belediyesi, birinci çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta, Watkins’in de oyuna ağırlığını koymasıyla farkı açan Çayırova Belediyesi, devreye 51-41 önde girdi.

Üçüncü Çeyrekte de üstün oyununu devam ettiren temsilcimiz, İlkan Karaman, Phill Greene ve Diante Watkins’in hücumdaki etkin oyunuyla beraber farkı bir ara 17 sayıya çıkarttığı karşılaşmanın son periyoduna 76-64 önde girdi. Son çeyreğin ilk dakikalarında üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, son beş dakikasına 88-75 üstün girdiği karşılaşmanın son anlarında istediği hücum oyununu ortaya koyamasa da skor avantajını korumayı bildi ve maçtan 96-94 galip ayrıldı.

WATKİNS’TEN 30 SAYI

Maçta Çayırova Belediyesi adına en skorer 30 sayıyla Diante Watkins olurken, İlkan Karaman’ın 15, Phill Greene’in 12 ve Serhat Uğur’un 11 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Basketbol takımının aldığı galibiyeti tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 96-94 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle tamamlayan bizim çocukları tebrik ediyorum” dedi.