Türkiye Basketbol Ligi’nin dördüncü hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor’u 86-79 mağlup ederek, dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda bugün OGM Ormanspor’u konuk eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahadan 86-79 galip ayrılmayı başardı. Başantrenör Engin Gençoğlu’nun öncülüğünde maça Ali Efe Barış, Diante Watkins, Jamari Traylor, Murat Atar ve Merthan Mutlu beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 22-20 önde kapattı. İkinci periyotta Diante Watkins’in etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, savunmada da sertliğini artırınca, devreyi 49-34 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 66-50 önde girdi. Son çeyrekte OGM Ormanspor farkı bir ara 3 sayıya kadar düşürse de tecrübeli oyuncularıyla birlikte rakibine yanıt verdi ve maçtan 86-79 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi’nde maçın en skorer oyuncusu 33 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, Jamari Traylor’un 14 sayı 11 ribaunt 5 blok, Oğuz Savaş’ın 12 sayı 6 ribaunt ve Merthan Mutlu’nun 10 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.

"BİZİM ÇOCUKLARI KUTLUYORUM"

Ligde oynadığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi’ni tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Sahamızda OGM Ormanspor’u 86-79 mağlup eden bizim çocukları kutluyorum” dedi. Çayırova Belediyesi ligin beşinci haftasında 9 Ekim Çarşamba günü Gaziantep Basketbol deplasmanına konuk olacak.