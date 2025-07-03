Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde başlatılan ve 2024-2025 yılı eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrenci ile velilerin katılımıyla gerçekleştirilen Çayırova Okuyor Projesi’nin finali yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat Şehri Çayırova’da yüzlerce Çayırovalı, Akse Kitap Kahve’de bir araya gelerek açık havada hep birlikte kitap okudu. Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde eğitim-öğretim dönemi boyunca sürdürülen ‘Çayırova Okuyor’ projesi’nin final etkinliği ‘Kitabını Al Gel Programı’ Akse Kitap Kahve’de gerçekleştirildi. Eşsiz manzarasıyla, sadece Çayırova için değil, bölge sakinleri için de bir çekim merkezi olan Akse Kitap Kahve’de bu özel etkinlik için gerçekleştirilen hazırlıklar, kitapseverlerden tam not aldı. Çayırova Okuyor Final Etkinliği’ne gelen Çayırovalıları ilk olarak Türk edebiyat tarihinin klasik romanlarının kahramanları karşıladı. Daha sonrasında ise açık havada kitap okumak için bir araya gelen Çayırovalılar, kendileri için hazırlanan alanlarda yerlerini aldı.

SİNEVİZYON GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu güzel etkinlikte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve kent protokolü de Çayırovalı kitapseverleri yalnız bırakmazken, program ilk olarak ‘Çayırova Okuyor’ projesi kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bir sinevizyon gösterimiyle başladı. Sinevizyon gösteriminin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, okumanın önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları dile getirdi;

“OKUMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

“Bugün burada çok güzel bir etkinlikle bir aradayız. Çayırova Okuyor projesi finalinde ‘Kitabını al gel’ etkinliğinde buluştuk. Bizim için kitap okumak çok önemli. Rabbimizin ilk emri olan bir dinin mensuplarıyız. Bizler bu bilinçle okumaya vermiş olduğumuz önemden dolayı, bilgievlerimizde birçok etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden biri de Çayırova Okuyor projesi kapsamında 7’den 70’e tüm Çayırovalılarımıza yönelik kitap okuma günleri düzenlemek.

“32 KİTABIN TAHLİLİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Yaklaşık 500 velimizle birlikte yıl boyunca 32 kitabın tahlilini gerçekleştirdik. İlköğretim seviyesindeki yavrularımızla kitap okuma saati gerçekleştirdik. Çocuk kulüplerimizdeki yavrularımızla birlikte ilk masal kitabım etkinliği gerçekleştirdik. Okumaya verdiğimiz bu önemle birlikte Çayırova’da yaşayan bütün vatandaşlarımızın bu duyarlılığa sahip olmasını istiyoruz.”

KİTAPLARIN BÜYÜLÜ DÜNYASINA YOLCULUK

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının akabinde yıl boyunca gerçekleştirilen proje kapsamında en fazla kitap okuyan isimlere ödülleri takdim edildi. Daha sonrasında ise tüm Çayırovalılar hep birlikte kitapların büyülü dünyasında bir yolculuğa çıktı. 8 bilgi evinde yıl boyunca 500 veli ve bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Çayırova Okuyor Projesi, final programıyla sona erdi.

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Katılımcılar, bu güzel etkinlik için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ekibine teşekkür ederken, program sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Çayırova Okuyor projemizin finalini yaptık. Kitapların büyülü dünyasında çıktığımız bu yolculukta, bizlerle birlikte olan tüm çocuklarımıza, kıymetli ailelerimize ve fedakar öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Çayırova’da kitap sevgisini büyütmeye, okuyan bir nesille geleceği birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.