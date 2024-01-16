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Gönül belediyeciliği kapsamında ilçede yaşayan özel bireylerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediyesi, kentte ikamet eden 12 bin 693 özel bireyin takibini yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal Belediyecilik noktasında örnek çalışmalara imza atan ve bu bağlamda belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, hem özel bireylere hem de ilçedeki hastalara destek sağlıyor.

İlçedeki özel bireylerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediyesi, 5 yıllık süreç boyunca 12 bin 693 engelli bireyin takibini gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 12 bin 693 engelli bireyin takibini yapan Çayırova Belediyesi, düzenlediği özel etkinliklerle de engelli bireylerin sosyal hayata katılımı noktasında katkı sağladı. Engelsiz piknik etkinlikleri, yemek ve ev işleri yarışmalarıyla farkındalık yaratan Çayırova Belediyesi, engelsiz yüreklerin her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca 5 yıllık süreç boyunca 401 özel bireye tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

18 BİN 754 KİŞİYE HASTA NAKİL HİZMETİ

Gönül belediyeciliği kapsamında ilçedeki hasta bireylerin de destekçisi olan Çayırova Belediyesi, 5 yıllık süreç boyunca 18 bin 754 kişiye hasta nakil hizmeti, 443 kişiye hasta yatağı desteği sağlarken, 4 bin 798 adet hasta yatak koruyucu dağıttı. İlçede 5 bin 153 hasta bezi dağıtımı gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, 3 bin 805 adet medikal malzeme dağıtımı da gerçekleştirdi. İlçede rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanında olan Çayırova Belediyesi’nin bu çalışmaları ilçe sakinlerinin takdirini kazandı.