Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Çayırova ilçesi Şekerpınar Ece Sokakta üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile şehir genelindeki sokak, cadde ve yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Ece Sokakta üstyapı yenileme çalışması yapıyor.

BİN 500 TON ASFALT SERİLECEK

Ekipler, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Ece Sokakta üstyapıyı yeniliyor. Bu çerçevede 800 metre uzunluğa sahip olan Ece Sokakta 3 bin 250 metre PMT ve bin 500 ton asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir ekipleri şuan sokağa PMT malzeme serimi yapıyor.