Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Denizli’de düzenlenen 5. İller Arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları’ndan 4 madalya ile dönmeyi başardı.KOCAELİ (İGFA) - Ülke çapındaki birçok spor dalında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, 22-24 Eylül tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen 5. İller Arası Kick Boks Ligi 2. Etap Müsabakaları’na damga vurdu. Turnuvada mücadele eden sporcular 3 birincilik ve bir üçüncülük alarak, Çayırova’ya boynunda madalyalarla döndü.

ÜÇ BİRİNCİLİK, BİR ÜÇÜNCÜLÜK

22-24 Eylül tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen turnuvada Büyük Erkekler 60 kilogram lowkick kategorisinde Ozan Güneş birinci, Genç Kadınları +70 lowkick kategorisinde Sinem Erdoğan birinci, Genç Kadınlar 60 kilogram kicklight kategorisinde Asya Erdoğan üçüncü ve Yıldız Erkekler 57 kilogram kicklight kategorisinde ise Ahmet Eren İyigün birinci olarak kürsüye çıktı. Çayırovalı gençlerin bu başarısı, ilçede sevinçle karşılandı.