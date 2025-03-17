Spor kenti Çayırova’ya bir başarı daha geldi. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Türk Halk Oyunları ekibi, yıldızlar kategorisinde il şampiyonu olarak, bölge yarışmasına katılma hakkı elde etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da hayata geçirdiği projelerle ilçenin ‘Spor Kenti’ kimliği kazanmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli müsabakalarda boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlar elde ederek, ilçeye gurur yaşatmayı sürdürüyor. Bu bağlamda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen, 2025 Kocaeli İl Yarışması’nda boy gösteren Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün Türk Halk Müziği ekibi, Yıldızlar kategorisinde Kocaeli şampiyonu olma başarısını gösterdi.

“BAŞARILAR DİLİYORUM”

Genç sporcuların bu başarısı ilçede büyük bir sevinç yaşatırken, il şampiyonu olan Çayırova Belediyesi sporcuları, bölge şampiyonasına katılma hakkını da elde etti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Ekibimizle gurur duyuyoruz. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Kocaeli İl Yarışması’nda şampiyon olduk. Belediye halk oyunları ekibimizi yürekten kutluyor, bölge yarışmasında başarılar diliyorum.” dedi.