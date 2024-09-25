Kocaeli Büyükşehir ekipleri tarafından Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesinin üstyapısı yenileniyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolu Çayırova yan yoldan gelen araçları Çayırova Mahallesine bağlayan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde üstyapı komple yenileniyor. Geçtiğimiz yıl 1 kilometrelik kısmı yenilenen caddede minarel parke ve bordür yaya kaldırımlarıyla, dekoratif aydınlatma imalatları yapılacak. Toplu taşıma araçları tarafından da kullanılan son derece işlek bir lokasyondaki Yavuz Sultan Selim Caddesi, Çayırova’nın prestij caddelerinden biri olacak.

KALDIRIMLARI VE DEKORATİF AYDINLATMA

Geçtiğimiz yıl Ali Haydar Efendi Caddesinden Uğur Mumcu Caddesine kadar olan 1 kilometrelik kısımda asfalt serimi yapan Büyükşehir, Çayırova’da vatandaşların kuzey ve güney yönlerindeki ulaşımını konforlu bir şekilde yapabilmesi için üstyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Yavuz Sultan Selim Caddesinin yaya kaldırımları da dahil olmak üzere tüm caddede üstyapı yenilecek, dekoratif aydınlatmalarla görsel zenginlik kazandırılacak. Böylece Çayırova’daki prestij caddelere bir yenisi eklenecek.