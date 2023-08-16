Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

İlçede bulunan tüm mahallelerde düzenli aralıklarla denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde raf ve kasa fiyatları ile ruhsat denetimi gerçekleştiriyor.

Kalem kalem satılan ürünlerden alınan numune ürünlerin raf ve kasa fiyatları zabıtalar tarafından kontrol ediliyor.

Fiş ve ruhsat denetimlerinin ardından tespit edilen aksaklık varsa, ilgili uyarılar ve tutanak işlemleri yapılıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimler sayesinde raf ile kasa fiyatları arasında oluşabilecek farklılıkların önüne geçilmesi ve Çayırovalı tüketicilerin korunması amaçlanıyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.