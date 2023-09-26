Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerini düzenli aralıklarla gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Zabıtası, okulların açılmasıyla birlikte kantin denetimlerine başladı.

11 Eylül’de çalan ilk ders zilinin ardından ilçe genelindeki okullarda öğrenciler eğitimlerine başlamıştı. Bununla birlikte okullardaki kantinlerde de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim çalışmalarına start verdi. Okulların açıldığı ilk günden itibaren, ilçe genelindeki okullarda düzenli aralıklarla denetim gerçekleştiren ekipler, öğrencilerin sağlığı için gereken kontrolleri sağlıyor.

DÜZENLİ ARALIKLARLA DENETLENİYOR

Belirlenen program çerçevesinde, tespit edilen okulları ziyaret eden ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketleri denetimlerini gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde görülen aksaklık varsa gerekli işlemleri yapan zabıta ekipleri, okul dönemi boyunca düzenli aralıklarla kantin denetimlerinin devam edeceğini belirtti.