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Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde yılbaşı denetimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova ilçesinde halkın sağlığı ve huzuru için çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Zabıtası, yılbaşı öncesinde denetimlerini arttırdı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan kuruyemişçi, tatlıcı, marketler, manavlar vb. yerlerde yılbaşı öncesi fiyat, etiket, ruhsat ve hijyen denetimi gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler kapsamında ilçedeki vatandaşları hem fahiş fiyata karşı hem de günü geçmiş ürünlere karşı korumuş oluyor.

Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetledikleri yerlerde ruhsat kontrolünde de bulunuyor. Yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların alışveriş yoğunluğunun arttığı kuruyemiş, tatlıcı ve marketlerde düzenli olarak denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ilgili konularda şikayetleri oluşması durumunda belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi