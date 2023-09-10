Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ilçedeki eğitim başarısını yükseltmek için yerel yönetim olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitimin her zaman yanında olan ve Çayırovalı çocukların ve gençlerin gelişimine büyük önem veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

‘Eğitim Önceliğimiz Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin eğitimde başarı çıtasını yükseltmek için var gücümüzle çalıştıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Çocuk kulüplerimizde 4 bin 500 yavrumuza okul öncesi eğitimi verdik. Bilgi Evlerimizde sevgiyle eğitip, bilgiyle donattığımız çocuklarımızı geleceğe hazırladık. LGS hazırlık kurslarında sınava hazırlanan bin 250 öğrencimizi liselere yerleştirdik. Gençlik Merkezimizde bin 500 gencimizi geleceğe hazırladık, 600 gencimizi üniversiteye yerleştirdik. Meslek ve sanat edindirme kurslarında 25 bin kursiyerimize eğitim verdik. Eğitim için yaptığımız yetmez dedik, geleceği planlayarak 7 adet okul arazisi ürettik. İlçemizdeki okullarımıza bakım, onarım, tamirat ve malzeme desteğinde bulunduk. Özetle 4,5 yılda eğitim için tüm imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.