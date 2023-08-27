Çayırova Belediyesi’nin Akse Kitap Kahve’de düzenlediği açık hava sinema etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Yüzlerce Çayırovalı, ‘Neşeli Günler’ filmini izleyerek nostaljik bir gece yaşadı.KOCAELİ (İGFA) -Çayırova’da kültür-sanat etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle ilçedeki kültür yaşamına önemli katkılar sağlayan Çayırova Belediyesi, dün yüzlerce Çayırovalıyı açık hava sinema etkinliğinde bir araya getirdi.

Akse Kitap Kahve’de düzenlenen programa ilçe sakinleri büyük ilgi gösterdi. Açık Hava Sinema programında Çayırovalılar, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen gibi usta oyuncuların başrolünü paylaştığı bir Yeşilçam klasiği olan ‘Neşeli Günler’ filmini ilgiyle izledi. Kurulan dev ekranda filmi izleyen Çayırovalılara belediye ekipleri tarafından mısır ve gazoz ikramı da gerçekleştirildi. Bazen güldüren, bazen düşündüren ve bazen de duygulandıran sahneleri bulunan filmi izleyen Çayırovalılar, bu güzel etkinlik için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.

AÇIK HAVADA NOSTALJİ

Çayırovalı hemşehirlilerini bu güzel etkinlikte yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Dün akşam zaman tünelinde 70'li yıllara giderek açık havada nostalji yaptık. Bazen gülümseten, bazen hüzünlendiren, bazen de düşündüren sahneleriyle bir Yesilçam klasiği olan "Neşeli Günler" sinema filmini 7'den 70'e Çayırovalı hemşehrilerimizle birlikte Akse Kitap Kahve'de keyifle izledik. Etkinliğimize icabet eden ve büyük ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.