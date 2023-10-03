Çayırova Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi konulu bir protokol imzaladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, GTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen’le, ‘Afet Süreçlerinin Etkin Yönetimi’ konulu bir protokol imzaladı.

İmzaların atıldığı protokol kapsamında bilimsel bir proje hazırlanacak. Afet süreçlerinin etkin yönetimi kapsamında Çayırova Akse Mahallesi’ne yönelik olarak pilot bir uygulama gerçekleştirilecek.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Başkanı Çiftçi, “Gebze Teknik Üniversitesi’yle başından beri işbirliği içerisindeyiz. Bu protokolün ilçemize katkı sunması bizi mutlu edecek. İnşallah Çayırova’mız bundan faydalanacak. Hem deprem öncesi süreçlerin yönetilmesi, hem deprem anındaki süreçlerin yönetilmesi, hem de deprem sonrasındaki süreçlerin yönetilmesi adına bilimsel bir katkı sunacak bu çalışma.

“HAYIRLI OLSUN, BAŞARILAR DİLİYORUM"

Biz de her şekilde hem lojistik anlamda, hem de diğer veriler anlamında Çayırova Belediyesi olarak sizlere katkı sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum” dedi. Protokole imza atan Sevilay Demirkesen ise, “Protokol hayırlı olsun, desteklerinizden ve katkılarınızdan ötürü Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.