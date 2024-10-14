Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Akse Mezarlığı’nda bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, Akse Mezarlığı’ndaki bakım-onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mezarlıkta kabir aralarında yer alan yolları düzenliyor.

Kalabalık bir ekiple devam eden çalışma kapsamında, kabristan aralarındaki yollarda deforme olan taşlar sökülerek, yerine yeni kilit taşları döşeniyor. Ayrıca Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, Akse Mezarlığı’nda bulunan kaldırım taşlarında da boyama yapıyor. Yapılan bu yenileme çalışması, kabir ziyareti gerçekleştiren Çayırovalılar tarafından takdirle karşılanırken, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirilen bakım onarım çalışmalarının, düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Kabir ziyareti gerçekleştiren Çayırovalılar, çalışmalarından ötürü Çayırova Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.