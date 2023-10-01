Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen ve indirimli ürünleriyle Çayırova‘ya hareket katan Alışveriş Festivali devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Gebze Seyyar Pazarcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Gebze Ticaret Odası ortaklığında yapılan Çayırova Alışveriş Festivali devam ediyor.

Büyükşehir’in destekleriyle bu yıl ilk kez gerçekleştirilen festivalde; ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarlarında sezon ve sezon sonu tüm ürünlerde %30-%40 ve %50 oranlarından indirim var. Festival kapsamında hafta sonu yapılan etkinliklerde çocuklar oyun gruplarında eğlendi, yetişkinler ise alışveriş yaptı. Festival 1 Ekim Pazar günü akşamı saat 22.00’a kadar Çayırova Belediyesinin karşısındaki meydanda devam edecek.

ALIŞVERİŞLER YAPILIYOR, İKRAMLAR VERİLİYOR

Ayakkabı, giyim, züccaciye, hediyelik eşya, bijuteri, ahşap ve telefon aksesuarları gibi sektörlerden esnafların çadır kurduğu alışveriş festivaline, Çayırovalılar yoğun ilgi gösteriyor. Anne ve babalar alışveriş yaparken çocuklar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu stantlardaki aktivitelerle eğlenceli vakit geçiriyor. Bu kapsamda çocuklar çocuk oyun gruplarında ve yüz boyama etkinliklerine katılırken çocuklara balonlar hediye ediliyor. Yine festival çerçevesinde akrobasi ve illizyon showlar yapılırken, ikramlarla da çocuklar sevindiriliyor.