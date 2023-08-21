Çayırova Belediyesi’nin başlattığı asfalt seferberliği kapsamında ilçede belirlenen alanlarda asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, üstyapı çalışmalarına ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova’da yaşayan ilçe sakinlerinin konforlu ve rahat ulaşımı için mücadele eden ekipler, belirlenen noktalarda asfalt çalışmalarına hız kazandırdı.

Yoğun bir çalışma temposuyla birlikte belirlenen 6 mahallede saha çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, asfalt serimine devam ediyor. İlçede bozulmuş ve yeni açılmış yollarda, çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe sakinlerinin ulaşım noktasında yaşadıkları sorunları çözmek için gayretle çalışıyor.

TOPLAMDA 15 BİN TON ASFALT

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen asfalt serim çalışmaları, 6 mahallede belirlenen lokasyonlarda tam gaz devam ediyor. Yapılan ve planlanan çalışmaların ardından ilçe genelinde toplamda 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle, Çayırova’da yaşayan vatandaşlar, daha güvenli ve daha konforlu yollarda rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek. Planlanan takvim doğrultusunda tamamlanan çalışmaların ardından, yollar ulaşıma açılacak.